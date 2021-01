Prolongation des aides pour les jeunes, à quoi auront-ils droit exactement ?

Mais de quoi parle-t-on exactement ? Tout d'abord, la prime de 4000 euros (par an) pour l'embauche en CDD de plus de trois mois ou en CDI d'un jeune de moins de 26 ans sera prolongée. Cette aide a facilité l'embauche de Meïssen, 25 ans, qui a décroché son premier CDI il y a trois mois. En tant que chargée d'affaire, la jeune femme supervise des chantiers. Alors que la crise sanitaire la bloquait pour trouver un emploi, son patron a décidé de lui donner sa chance. "Dans notre entreprise, on a embauché quatre ou cinq jeunes qui vont bénéficier de cette mesure. Cette aide de l'État permettra de les former plus facilement. Au total, 4000 euros sont débloqués par personne, soit 1000 euros par trimestre pendant la première année du nouvel employé", décrit Xavier Rodriguez, président-directeur général de l'entreprise Jarnias.

Parmi les autres mesures maintenues, il y aussi "les 5000 ou 8000 euros d'aides pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation", assure la ministre dans le JDD. Pour l'instant, Elisabeth Borne n'a pas fixé de nouvelle échéance concernant ces aides mais cette question devrait être tranchée d'ici mercredi. L'hypothèse d'un prolongement jusqu'au 31 mars apparaît plausible.