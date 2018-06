PSA et Renault : le scandale des pièces détachées

Selon une enquête de Mediapart, PSA et Renault se sont entendus pour gonfler artificiellement la facture de certaines pièces détachées, dont ils ont le monopole, de 15%. A titre d'exemple, le prix d'une protection de roue Dacia Sandero a haussé de 264% et celui d'un rétroviseur de Clio de 100%. Notons que le profit est de 1,5 milliard d'euros en dix ans pour les deux constructeurs. Quid des recommandations de l'Autorité de la concurrence ?



Ce vendredi 1er juin 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle du scandale qui touche PSA et Renault. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.