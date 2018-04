Quand marché rime avec frais : le point sur les normes strictes qui s’imposent aux vendeurs

Dès 1993, une directive européenne recommandait "des installations et/ou dispositifs adéquats" pour assurer un bon niveau d'hygiène personnelle, des moyens suffisants pour le nettoyage et la désinfection des outils et équipements de travail, ainsi que pour maintenir la propreté des denrées alimentaires. Il revient aux gestionnaires des marchés, et plus largement aux communes de mettre à disposition des commerçants, qu’ils soient sédentaires ou non, les équipements nécessaires au respect de cette obligation : prises électriques, arrivées d'eau, sanitaires. En pratique, les professionnels de l’alimentaire sont regroupés et les vendeurs de denrées animales ou d'origine animale (boucher, charcutier, traiteur, tripier, fromager, pâtissier, poissonnier, ...) sont placés le plus près possible des bornes d'alimentation en eau et des bornes d'alimentation en électricité.