Quelle perspective d'emploi pour les anciens salariés de GM&S ?

Les chiffres du chômage publiés ce mercredi 23 mai 2018 ont indiqué une hausse de 0,3 point par rapport au dernier trimestre 2017. On sait que l'un des points faibles de notre économie est l'industrie. L'usine GM&S dans la Creuse en est une bonne illustration. Ce sous-traitant qui travaille pour l'industrie automobile a été repris depuis neuf mois. Mais, deux tiers des ouvriers licenciés n'ont aucune perspective d'emploi.



