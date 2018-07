Qui sont (déjà) les grands gagnants du Mondial ?

A la veille du match France-Belgique, la Coupe du monde a déjà bénéficié à plusieurs secteurs économiques, dont celui des paris sportifs. En effet, plus de 360 millions d'euros ont été misés pendant la phase des poules et près de 40 millions d'euros uniquement pour les premières rencontres des Bleus, selon l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la FDJ. Notons que TF1, diffuseur officiel du Mondial et également maison-mère de LCI, a signé sa meilleure audience de l'année vendredi dernier grâce au match France-Uruguay. Quid des autres gagnants de ce Mondial ?



