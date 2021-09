Réforme de l'assurance chômage : quelles sont les nouvelles règles de calcul de l'allocation ?

Actuellement et comme depuis plusieurs décennies, pour déterminer le SJR, il suffit de diviser les salaires bruts perçus lors des douze derniers mois par le nombre de jours travaillés sur cette même période. Pôle emploi verse ensuite au bénéficiaire le montant le plus important parmi deux formules : 40,4% du SJR + 12,05 euros, ou 57% du SJR.

Avec la réforme, la méthode de calcul évolue. Désormais, pour déterminer le SJR, il faudra diviser les salaires perçus lors des 24 derniers mois par le nombre de jours passés entre le premier et le dernier jour d'emploi de cette période, qu'ils soient travaillés ou non (avec un plafond de 75% pour les jours non travaillés pris en compte).

Ce nouveau mode de calcul, dénoncé par les syndicats, ne permettra à aucun chômeur de percevoir une allocation supérieure à celle actuelle. "Mais officiellement, cette réforme ne fait pas de perdants non plus", tempère auprès de LCI Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE et docteur en économie.

La raison ? L'allongement de la période de droits. En effet, "tout ce qui diminue l'allocation journalière ne diminue pas le montant total des droits", poursuit l'économiste. "Si votre allocation est abaissée par le nouveau mode de calcul, elle dure potentiellement plus longtemps dans le temps. Le capital de droits, qui reste identique, est donc réparti entre une allocation plus basse et une durée plus longue."