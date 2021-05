Réformes de l'assurance-chômage et des retraites : "Ce n'est pas le moment", estime l'économiste Philippe Aghion

Invité de LCI ce lundi, l'économiste Philippe Aghion, qui a notamment conseillé Emmanuel Macron en 2017, a pris ses distances avec deux réformes majeures du gouvernement : les retraites et l'assurance-chômage. Concernant cette dernière, le professeur au Collège de France table sur une "augmentation du chômage à court et moyen terme" au sortir de la crise. "Il y aura certainement du chômage de réallocation, du chômage frictionnel. La numérisation et l’automatisation, à long terme, créent des emplois car ils vont rendre les travailleurs plus productifs. Mais à court terme, des emplois peuvent être détruits", explique-t-il.

Il recommande également de repousser la réforme des retraites et de la modifier. "Je plaide pour une réforme des retraites pour le début de prochain quinquennat". Et le professeur d'ajouter : "Je fais un mea culpa, j’ai soutenu la réforme à points. Je préfère finalement une réforme paramétrique où on annonce la couleur : on va devoir travailler plus longtemps". "Il faut un recul de l’âge qui tienne compte de la pénibilité et de l’âge où l’on a commencé à travailler", précise-t-il toutefois avant de conclure : "On peut envisager une réforme à points, mais à beaucoup plus long terme". Actuellement, "ce n'est pas le moment".