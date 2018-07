Remplacer la "sécurité sociale" par la "protection sociale" ? Pourquoi l'opposition s'est mise vent debout contre la majorité

Invité de LCI jeudi 5 juillet (voir la vidéo ci-dessus) Adrien Quatennens y voit la "profonde cohérence" de l'action du gouvernement. "Ça avait commencé avec le financement de la Sécurité sociale au début de la mandature, quand on avait demandé plus de 4 milliards d'économies à la Sécurité sociale, le basculement des cotisations vers la CSG et là, donc, dans la Constitution, remplacer la sécurité par la protection". Un changement sémantique pas anecdotique pour les deux hommes : "La Sécurité sociale a une définition juridique qui assure que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins", commence le député du Nord, tandis que la protection, pour Sébastien Jumel, "est une notion statistique qui ouvre la voie à toute forme de financement, y compris privé".





Interrogé sur les risques de reproduction des dérives du modèle anglo-saxon, Olivier Véran se défend : "Qu'on m'explique par quelle magie noire le passage à un financement public déclenchera la privatisation. Moi je m'intéresse aux faits et là, ça ne bouge pas. Au contraire, cela permettra justement de renforcer le financement". "C'est un mauvais procès", poursuit-il. "Je suis très attaché à la Sécurité sociale et je ne veux pas qu'on n'y touche. Ce qui change avec cet amendement, c'est la prise en charge du risque dépendance. Depuis des années, tous les gouvernements se sont demandés comment le financer : par le droit privé ou le droit public ? Là, on va le renforcer par de l'argent public, en faisant appel à la solidarité nationale."