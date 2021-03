Repas solitaires et "Plan d'action" sur le télétravail : l'exécutif serre la vis en entreprise

En matière de restauration collective, la fiche dédiée est retouchée notamment pour préciser qu'il faut "déjeuner seul en laissant une place vide en face de soi, et en respectant strictement la règle de distanciation" de deux mètres entre chaque personne. Soit huit m² pour déjeuner. Le texte demande aussi d'adapter "systématiquement" les plages horaires d'ouverture et évoque la mise en place, "dans la mesure du possible, de paniers à emporter et à consommer sur le poste de travail pour tout ou partie des convives". Un message repris au ministère du Travail par Laurent Pietraszewski, d'habitude dévolu aux retraites, qui assurait l'intérim d'Elisabeth Borne, touchée par le Covid. "Il faut tout faire pour manger seul, au restaurant d'entreprise ou au bureau, c'est comme cela que l'on se protège et que l'on protège les autres", expliquait-il ce mardi matin.