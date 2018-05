Reprise de 35 milliards d'euros de dette de la SNCF, Edouard Philippe précise comment

Du coté des syndicats, l'Unsa s'est dite "rassurée" par "l'engagement ferme de l'État" sur les finances de la SNCF et a indiqué réfléchir à éventuelle sortie de l'Unsa ferroviaire de la grève. A la CGT Cheminots en revanche, "le combat" continue car "la mobilisation est plus que jamais nécessaire."





"Pour résumer, on a un gouvernement qui semble plus ouvert mais qui a toujours du mal à s'engager", a estimé Laurent Brun, le secrétaire national de la CGT Cheminots. SUD-Rail n'a quant à lui vu "guère plus d'avancées" pour les cheminots et "pas de satisfactions" à l'issue de la réunion, alors que la CFDT a indiqué que la grève continuait également de leur côté. Pour FO Cheminots, "toutes les raisons de la grève sont encore là", a déclaré son secrétaire général François Grasa.