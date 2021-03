Reprise économique : la France dans le peloton de tête de l'optimisme en Europe, le Royaume-Uni bon dernier

Ce n'est qu'un indicateur, mais il est parlant. Pour son baromètre trimestriel qui vient de paraître, le spécialiste de l'intérim Manpower a sondé 42.000 employeurs dans 43 pays, sur leurs prévisions d'embauches dans les trois mois à venir, un indicateur dont les chiffres et l'évolution sont d'ordinaire un bon indicateur avancé de la santé des économies, et du moral des entreprises. À chacune, les sondeurs ont demandé s'ils comptaient ou non embaucher dans les trois mois à venir. Les résultats donnent une idée de l'horizon auquel chaque pays voit venir la reprise, même si les chiffres sont contrastés.

L'enquête étant déclarative, son résultat est en fonction tant de la prévision d'activité des entreprises que de leur confiance dans l'avenir, et leur moral en général. À ce genre d'exercice, la France est rarement la meilleure, comme affligée d'un pessimisme enraciné dans une culture ou "bien" se dit aussi "pas si mal". Pourtant, c'est bien d'une belle dose d'optimisme que les 700 employeurs sondés chez nous semblent aujourd'hui armés. Si 80% disent n'avoir aucune intention de toucher à leurs effectifs dans le trimestre à venir, si 4% expliquent devoir réduire le nombre de postes dans leur entreprise, ils sont 12% à déclarer des embauches à venir. De quoi donner à la France un indice de +7%, comme la Grèce et Israël, juste derrière la Belgique et la République Tchèque, seules la Croatie et la Roumanie font nettement mieux, avec un solde net d'entreprises qui embauchent à 12%.