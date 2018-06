Restauration : à qui a profité la TVA réduite ?

Bruno Le Maire a jeté un pavé dans la mare. Le ministre de l'Économie et des Finances envisage, en effet, un réexamen du taux de TVA dans la restauration. Souvenez-vous, en 2009, elle avait été considérablement réduite. À l'époque, l'objectif était de stimuler l'emploi et de baisser les prix. Mais le secteur a-t-il joué le jeu ?



