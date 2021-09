Restauration : Emmanuel Macron annonce la défiscalisation des pourboires par carte bancaire

Un geste pour tenter de relancer la machine. Mis en grande difficulté par le Covid-19, le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à retrouver ses standards d'avant-crise. Pire, de nombreux professionnels peinent à recruter. Pour faire face à ces difficultés, Emmanuel Macron a annoncé lundi à Lyon, la défiscalisation des pourboires par carte bancaire. "Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés", a-t-il déclaré, promettant une mise en œuvre "dans les prochains mois". Avec cette mesure annoncée lors du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha), le président de la République espère aider les patrons à recruter. "Cela va vous permettre d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes pour leur dire: tu peux gagner plus que le salaire et le bonus que je te verse", souligne-t-il.