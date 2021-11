Hôtellerie-restauration : les organisations patronales proposent 10,5% d'augmentation moyenne des salaires

Mais ces syndicats ne sont pas convaincus par ce qui leur a été proposé. "Ils viennent juste avec une grille qui ne répond pas aux attentes", a réagi auprès de l'AFP Nabil Azzouz, du syndicat Force Ouvrière. "La masse des salariés des premiers niveaux, qui concerne entre 60 et 80% du personnel, va bénéficier de 3 à 4% d'augmentation seulement. Cela ne rattrape même pas l'inflation. En plus, c'est cette population qui part en masse et qu'on essaye d'attirer", a-t-il souligné, regrettant ainsi que "20% d'augmentation" soit prévue pour les patrons.

Le sentiment d'insuffisance est partagé par la CGT et la CFDT. "Le compte n'y est pas", a réagi Arnaud Chemain pour la CGT. "C'était plus une réunion qu'une négociation", a-t-il observé. Et d'ajouter : "Selon leur proposition, le bas de l'échelle gagne 3,5%. Cela représente 48,50 euros brut par mois en plus. Dans les niveaux plus élevés, les augmentations sont plus significatives".