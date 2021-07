Patrimoine : le nombre de milliardaires a plus que doublé en France en dix ans

Le principal enseignement du classement des plus grandes fortunes de France, à paraître jeudi 8 juillet dans le magazine Challenges, n'est pas forcément celui qu'on croit. On y découvre à nouveau la première place, occupée par Bernard Arnault, le patron de LVMH, pour la cinquième année consécutive.

On apprend aussi que le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an. Désormais, ce montant total "tutoie les 1000 milliards d'euros", note Challenge, qui a calculé les actifs professionnels des personnalités entre juin 2020 et juin 2021. "Ce sont les plus fortes progressions annuelles jamais enregistrées par notre palmarès, mis en place en 1996", peut-on aussi lire.

Comme chaque année depuis 2017, quand il a dépassé l'héritière de L'Oréal Liliane Bettencourt, Bernard Arnault et sa famille sont en tête, avec une fortune estimée à plus de 157 milliards d'euros. Une progression de 57% par rapport à juin 2020.