Ryanair : des passagers interdits de vols après avoir demandé un remboursement ?

Rembourser leur remboursement. Telle serait la condition posée par la compagnie aérienne Ryanair à des passagers désireux d'effectuer de nouvelles réservations. Auparavant, ils avaient entamé des démarches pour récupérer les sommes versées à la suite de déplacements non effectués à cause de la pandémie du Covid-19. Cette pratique a été dénoncée lors d'une enquête de l’organisme de défense des droits des consommateurs MoneySavingExpert (MSE), dont The Guardian et The Mirror se sont fait l'écho.