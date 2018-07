Saint-Émilion attire les touristes grâce à ses vins

L’œnotourisme attire beaucoup de Français. Pour preuve, depuis son inscription au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la commune de Saint-Émilion reçoit de plus en plus de touristes. Elle accueille désormais un million de curieux chaque année. Et pour en attirer davantage, des activités viticoles sont organisées pendant la période estivale. Outre les vignerons et les acteurs du tourisme, les commerçants tirent également bénéfice de la notoriété des vins de leur village.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.