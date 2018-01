Salaires des hauts fonctionnaires des finances : la Cour des Comptes dénonce des irrégularités

La Cour des Comptes a enquêté sur les salaires des hauts fonctionnaires de Bercy chargés du fisc. Dans sa conclusion, elle révèle que certaines rémunérations sont illégales. Des administrateurs généraux des finances publiques gagnent en moyenne 200.000 euros par an. Cette situation est-elle normale ? Explication en images.



