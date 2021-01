Sanofi peut-il supprimer 400 postes alors qu'il a bénéficié d'importantes aides publiques ?

Pour les salariés de Sanofi, le début d'année a été délicat. La suppression annoncée par les syndicats de 400 postes en France dans le domaine de la recherche et du développement passe mal, et ce pour diverses raisons. Plusieurs responsables de la France Insoumise ont pris publiquement position contre cette décision, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui évoque un "scandale".

Le candidat des Insoumis à la présidentielle pointe le fait que "cette entreprise est gavée d’argent public pour… financer la recherche !" Dès lors, il lui semble légitime que l'État fasse pression et use de son influence sur les dirigeants de Sanofi. Le géant pharmaceutique apparaît pourtant libre de ses décisions, ce que confirme Bercy. Le ministère de l'Économie précise suivre de près le dossier et s'assurer que l'entreprise respecte un certain nombre de ses engagements. Mais en pratique, on observe que l'État dispose de leviers d'action assez réduits.