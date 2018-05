Selon Gérard Darmanin, il y a "trop" d'aides sociales en France

"Ce qui est certain c'est qu'il y en a trop". Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a livré sans détour son point de vue sur les aides sociales en France. Invité sur RTL ce mardi, il a jugé nécessaire de "revoir" certains dispositifs, en particulier ceux censés favoriser le retour à l'emploi, trop peu "incitatifs" à ses yeux. Il a également pointé du doigt la superposition de dispositifs nationaux et locaux, estimant que certaines aides sociales "sont parfois contradictoires".





Gérald Darmanin a tenu à distinguer deux types de prestations. "Il y a des aides sociales aujourd'hui pour les gens qui sont cassés par la vie", a-t-il détaillé, citant les allocations handicapées et le minimum vieillesse. "Ce sont des aides sociales légitimes que nous augmenterons", en accord avec les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis "il y a des aides sociales" attribuées lorsqu'on est "entre deux périodes d'activité, et malheureusement elles ne sont pas incitatives pour sortir de cette période d'inactivité", a estimé le ministre des Comptes publics, fustigeant même des "trappes à inactivité".