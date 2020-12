L'usage de l'argent liquide baisse dans toute l'Europe... et surtout en France

Une mutation constante, mais graduelle : si le nombre et la variété de nos moyens de paiement habituels sont en constante augmentation depuis vingt ans, le cash n'est pas encore mort. Pour nos transactions dans le monde réel, et à l'échelle de l'Europe tout entière, l'argent liquide reste même aujourd'hui roi.

C'est une évolution profonde des habitudes des consommateurs qu'une étude de la Banque centrale européenne met aujourd'hui en évidence. De plus en plus, nos achats délaissent les pièces, les billets, bref, l'argent numéraire, au profit des cartes bancaires mais aussi de toutes sortes de nouveaux moyens de paiement. C’est ce qui ressort du sondage publié ce mercredi, mené auprès de 20.000 consommateurs européens par la Banque centrale européenne (BCE).

Sur toute l'année dernière, les consommateurs européens ont ainsi effectué 73% de leurs transactions dans les commerces physiques avec des pièces et des billets. Un usage qui concerne surtout les petites transactions : le liquide n'y représente plus que 48% de la valeur de nos achats, et seuls 27% des sondés disent aujourd’hui le préférer aux autres moyens de paiement.

Surprise : cette désaffection pour l’argent liquide est plus prononcée encore chez nous en France, où il ne représente plus que 59% de nos transactions, et juste le quart de nos dépenses en magasins et pour les paiements entre particuliers. À l'échelle de l'UE, seuls le Luxembourg et les Pays-Bas l’utilisent moins encore.