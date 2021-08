Rihanna est officiellement milliardaire

1,7 milliard de dollars. C'est la fortune estimée de Rihanna qui aurait plus que doublée depuis 2020, selon le magazine Forbes, mercredi. Cette somme fait d'elle la musicienne la plus riche du monde. Et pourtant, ce ne serait pas grâce à son art que la Barbadienne de 33 ans est officiellement milliardaire. La figure du R&B tirerait une partie de sa fortune via notamment sa participation, à hauteur de 50%, dans la ligne de cosmétique Fenty Beauty, une marque adaptée à toutes les couleurs de peau et crée en partenariat avec LVMH en 2017.