Billets de train gratuits pour les cheminots : les clarifications du PDG de la SNCF

La polémique enflait depuis quelques jours suite aux propos du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur le maintien ou non de la gratuité des transports pour les cheminots et leurs familles.

Le 4 septembre dernier sur RMC, Jean-Baptiste Djebbari affirmait que le gouvernement et la SNCF devaient "discuter" du périmètre des "facilités de circulation", les réductions tarifaires accordées par la SNCF à plus d'un million de cheminots et de membres de leurs familles.

Concernant le montant de ces avantages, 400 euros par cheminot et 105 millions par an selon un rapport commandé par le gouvernement, Jean-Pierre Farandou estime que ce montant n'est pas "exorbitant" et prend exemple sur d'autres secteurs d'activités. "On n'est pas le seul secteur à avoir des avantages en nature. Quand on compare, on sait que le montant est inférieur avec d'autres secteurs."

Aujourd'hui, les agents actifs et retraités, leurs partenaires, leurs enfants de moins de 21 ans ou étudiants, ainsi que leurs ascendants bénéficient de billets gratuits ou à tarif réduit.