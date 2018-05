SNCF : Pour ou contre la réforme ? Les cheminots ont commencé à s'exprimer dans les urnes

A Lille ce lundi matin, plus d'une centaine de cheminots avaient déjà déposé leur bulletin dans l'urne. Le résultat devrait - ici comme ailleurs - pencher vers le non. "Le but est de montrer que les cheminots ne sont pas d'accord avec cette réforme et que si les cheminots ne font pas grève – notamment pour des raisons financières, ce qui peut se comprendre – ils sont quand même contre cette réforme", relaie l'un des votants, au micro de LCI. "Le statut – qui est vraiment ce que veut démonter le gouvernement - n'est pas le point noir de la SNCF."





Le gouvernement reste pour l'heure inflexible sur trois points : l'ouverture à la concurrence, la fin de l'embauche au statut et la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics. Dans la capitale des Hauts-de-France, les syndicats profitaient d'une assemblée générale pour organiser ce vote. Et ils l'assurent, tout est organisé pour en assurer sa légitimité.