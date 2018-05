SNCF : l'État reprend 35 milliards d'euros de dette

Ce vendredi 25 mai 2018, Matignon a reçu les syndicats de cheminots pour revenir sur la dette de la SNCF. A l'issue de ce rendez-vous, il a été décidé que l'État reprendra la majeure partie de cette dette, soit 35 milliards d'euros sur un total de 46,6 milliards d'euros. Cependant, à quoi cette somme colossale correspond-elle ? Pourquoi le gouvernement n'a pas joué cette carte plus tôt ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.