SNCF : un conflit record

Le conflit entre les cheminots et le gouvernement a battu le record de grève de la SNCF depuis 30 ans. En effet, elle a duré 29 jours en deux mois et demi et perdure encore. Un autre record, celui du coût de la grève, va également être battu, car on approche des 600 millions de perte. Ainsi, la situation financière de la SNCF s'aggrave encore, avec son manque d'investissement chronique. A l'approche des vacances d'été, quelle pourrait être la situation dans les gares ?

Ce mercredi 13 juin 2018, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle du record de grève battu par la SNCF.



