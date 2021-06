Soldes d'été : des commerçants français fustigent une "déclaration de guerre" d'Amazon

Le pot de terre contre le pot de fer ? Affirmant parler au nom de plus de 500.000 commerçants de proximité et un million de salariés, le collectif "Sauvons nos commerçants" dénonce dans une tribune publiée dans le JDD la "provocation" que constitue selon eux l'annonce des promotions d'été du géant Amazon les 21 et 22 juin. Et demande à Bercy une "équité de traitement entre toutes les formes de commerce".