Grâce aux vaccins anti-Covid, ils sont devenus milliardaires

À la veille du G20 sur la Santé, qui débute vendredi à Rome, l'ONG Oxfam a tenu à pointer le déséquilibre entre les profits stratosphériques dégagés au bénéfice de quelques-uns, et le coût exorbitant de la vaccination pour les pays les plus pauvres. Ainsi, si neuf personnes accèdent au rang de milliardaire, leur (nouvelle) fortune cumulée aurait permis de vacciner la population des pays les plus défavorisés, et même au-delà.