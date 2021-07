Sur LCI, Bruno Le Maire prône "une réforme des retraites sans brutalité"

“Il faut faire sereinement des avancées nécessaires pour maintenir notre niveau de vie”. Tel est l’objectif défendu par Bruno Le Maire sur LCI ce dimanche. Alors qu’Emmanuel Macron s’apprête à recevoir les partenaires sociaux à l’Élysée le mardi 6 juillet, le ministre de l’Économie continue d'appeler de ses voeux une mise en place rapide de la réforme des retraites, sans pour autant avancer une date précise.

"Ce sera au Président de la République de fixer le calendrier” de cette réforme, affirme le ministre dont le mot d'ordre désormais est de dé-dra-ma-ti-ser : “Ce qui me surprend le plus, c’est à quel point on fait de cette réforme des retraites l’alpha et l’oméga de toutes les transformations du pays, et à quel point on dramatise l’enjeu. On peut faire une réforme des retraites, sans brutalité”, a plaidé le ministre, qui a promis d’intégrer la pénibilité au travail aux réflexions sur le texte.