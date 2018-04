Tabac : bientôt une taxe destinée aux fabricants ?

Environ 30 milliards de mégots de cigarette sont jetés sur les voiries chaque année. Ils mettent pourtant 10 à 15 ans avant de se dégrader et peuvent atterrir dans les cours d'eau où leurs substances toxiques vont se répandre. Notons qu'ils sont difficilement recyclables et coûtent cher aux collectivités. Comment le gouvernement compte-t-il résoudre le problème ? Quid des consommateurs ?



