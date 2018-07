Tarifs douaniers : Trump et Juncker écartent une potentielle "guerre commerciale" entre l'Europe et les États-Unis

Selon une source européenne, aucun nouveau tarif douanier ne sera imposé sur les importations de voitures européennes aux États-Unis, un dossier particulièrement sensible pour Berlin. Parlant d'un "grand jour" pour le libre-échange, le président américain a évoqué, depuis les jardins de la Maison Blanche, une "nouvelle phase" dans les relations entre Washington et Bruxelles après des mois de mises en garde et de menaces des deux côtés de l'Atlantique.





Mettant en avant leur volonté commune d'aller, à terme, vers la suppression des tarifs douaniers dans leurs échanges industriels, exception faite du secteur automobile, il a assuré que l'Union européenne allait commencer "presque immédiatement" à acheter "beaucoup de soja" aux producteurs américains. Il a par ailleurs promis de revoir la question des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium européen, qui avait mis le feu aux poudres.