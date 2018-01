Taxe d'habitation : Bruno Le Maire promet qu'il n'y aura "pas de nouvel impôt sur le quinquennat"

Ce vendredi, sur le plateau de BFM TV et RMC, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a indiqué qu'il n'y aura pas de nouvel impôt en France pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, y compris pour compenser la suppression totale de la taxe d'habitation. "Il n'y aura pas de nouvel impôt en France dans le quinquennat", a-t-il ainsi déclaré à Jean-Jacques Bourdin. Contrairement à ce qu'annonçait Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, jeudi dans l'émission "Questions d’info" LCP-franceinfo-Le Monde-AFP. Elle affirmait alors qu'elle souhaitait que la taxe d’habitation soit remplacée par un nouvel "impôt plus juste", dans le cadre d’une "réforme fiscale".