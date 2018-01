Taxe d'habitation supprimée : mais comment le gouvernement va-t-il compenser ?

Fin du débat ? Non. Car on ne sait toujours pas comment sera compensée la suppression de la taxe d'habitation (pour 80% des Français d'ici 2020, pour l'ensemble "au plus tôt" selon Bruno Le Maire, ndlr) argument massue de la majorité pour augmenter le pouvoir d'achat : "On ne prend pas dans la poche des Français ce qu'on vient de leur redonner d'une autre main", rassure Bruno Le Maire. Alors, comment s'y prendre ? Le ministre détaille : "Les 80% de départ sont financés sur le budget de l'Etat, qui compensent à l'euro près aux collectivités locales la perte de recettes fiscales. Pas de nouvel impôt, pas de nouvelle taxe." En détail, il se pourrait, rapportait Le Monde en novembre, que le gouvernement se prive d'une part des recettes de l'impôt sur le revenu... ou bien, notait Alain Richard, sénateur LREM en charge d'un rapport sur cette question à venir au mois d'avril, mette à contribution les recettes que l'Etat perçoit grâce à la CSG ou la CRDS.





Alain Richard se montre pour le moins réservé sur cette possibilité : "J'avais avancé cette hypothèse, comme le Président Macron d'ailleurs, mais je ne le referai pas", convient-il auprès de LCI. Pourquoi ? "J'étais dans le coup, en 1990 ou 1991, pour mettre en place la CSG. Et nous n'avions qu'une trouille noire, c'est qu'elle soit retoquée par le Conseil constitutionnel. Elle était finalement passée, mais on nous avait dit que ça n'avait collé que parce qu'elle finançait la protection sociale". Alors que le gouvernement a supprimé des cotisations salariales, la protection sociale a donc besoin de la CSG. De plus, la réaffecter, comme y songe Bruno Le Maire, au financement des 8,5 milliards correspondant à la perte des 20% restants de la taxe d'habitation, ferait encourir au gouvernement le risque d'un retoquage.