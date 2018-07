Taxes sur l'électricité : la facture a flambé de 40% en six ans

D'après des données relevées par l'Observatoire de l'industrie électrique, les taxes sur la facture d'électricité ont augmenté de 40% de 2012 à 2016. Pendant ce temps, le coût des matières premières n'a évolué que de 2% et celui de l'approvisionnement de 5%. Alors que l'électricité en France figure parmi les moins chères d'Europe, cette hausse constante pourrait tout changer. Quid des diverses conséquences de cette flambée des taxes, alors que le gouvernement s'échine à convaincre qu'il se bat pour le pouvoir d'achat des plus modestes en s'attaquant notamment à la taxe d'habitation et aux cotisations salariales ?



