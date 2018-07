TGV du futur : un contrat record pour Alstom

Alstom vient de décrocher un énorme contrat avec la SNCF. Cette dernière a en effet passé commande de 100 TGV de cinquième génération auprès de l'entreprise. Cet accord met en jeu trois milliards d'euros et pour ces trains du futur, on nous promet beaucoup de choses. En gros, ces rames seront plus silencieuses, plus lumineuses et elles disposeront même d'une connexion internet. Quels sont les intérêts de cette méga-commande ?



