Tourisme : la France a enregistré un nombre record de visiteurs étrangers en 2017

Les attentats de Paris et de Nice avaient provoqué une baisse de fréquentation considérable. Après deux années moroses, le secteur du tourisme français se relance et enregistre un nouveau record. Pour cette année 2017, près de 89 millions étrangers ont visité l'Hexagone. De nombreux professionnels ont tiré profit de cette situation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.