Toyota : 700 CDI créés et un investissement de 300 millions d’euros en France

A son arrivée dans l'usine Toyota d'Onnaing, dans le Nord, Emmanuel Macron a commencé par serrer la main à une trentaine de salariés. "Merci à vous", leur a-t-il répété à l'envi. L'objet de cet hommage : la décision du constructeur japonais d'investir 300 millions d'euros en France et de créer d'ici 2020 800 emplois, dont 700 CDI, sur le site. "C'est parce que vous êtes bons", a justifié le président au cours de sa visite des ateliers, qui aura duré trois heures. Dans cette entreprise "il y a une volonté d'investir, d'innover et (...) un dialogue social qui fonctionne", a-t-il aussi souligné, avant d'ajouter : "Il n'y a pas de secrets, l'Etat peut faire beaucoup de choses pour aider, mais ne peut pas se substituer". "Ici, on a notre mot à dire, on est fier de travailler ici, et du coup on leur rend (à la direction,ndlr)", lui a répondu un jeune salarié.





Pour le directeur du site, Luciano Biondo, "ce projet démontre qu'il est possible d'investir et de produire en France, il va assurer un avenir à long terme à notre entreprise et créer de l'emploi dans un territoire qui en a bien besoin". Le but : "moderniser le site et réaliser les aménagements indispensables, en particulier des ateliers d'emboutissage et de carrosserie". Pour faciliter l'investissement, l'Etat et les collectivités ont apporté une aide de plusieurs millions d'euros, complétée par l'UE (9 millions) et l'agglomération (5 millions).