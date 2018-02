Trafic de drogue intégré au PIB : comment l'Insee va-t-elle trouver les données ?

Le responsable du département des comptes nationaux de l'Insee, interrogé par nos confrères du Figaro, explique que ses équipes vont devoir "s'appuyer sur les études de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)".





Il s'agira de prendre en compte "les marchés du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne principalement". Pour les évaluer, l'Insee va intégrer les données de ces deux organismes concernant "la consommation de stupéfiants par les ménages, la production de drogues importée, la production résiduelle de cannabis en France et les marges dégagées par les trafiquants", détaille-t-il.