Transport : la SNCF a commandé des "TGV du futur"

La SNCF a passé une commande de trois milliards d'euros à Alstom. Il s'agit de trains high-tech, moins coûteux et plus économe. Le chantier devrait débuter en 2021 sur les sites de Belfort et La Rochelle. Mais quelles sont les innovations prévues ? Et quand ces nouveaux TGV pourront-ils circuler ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.