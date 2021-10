Transport maritime : le prix du conteneur a-t-il été multiplié par cinq en un an ?

Cette flambée, elle s'explique par une rupture inédite du cycle entre l'import et l'export, liée à l'épidémie de Covid-19. Alors qu'avec la fin du confinement, la consommation reprenait de plus belle en Europe et aux États-Unis dès le printemps, la reprise en Chine n'a débuté qu'à partir de septembre dernier. Une asymétrie qui a créé un déséquilibre dans les flux mondiaux, accentué par le "rattrapage" qui a eu lieu à ce moment-là. "Après les confinements qui ont paralysé les usines et les ports du monde entier, un double mouvement de rattrapage s'est enclenché. Il a fallu expédier en même temps les nouvelles commandes et les produits déjà commandés, et de nombreuses entreprises ont voulu accroître leurs stocks", relevait ainsi l'économiste des transports Thierry Vanelslander, interrogé dans la presse spécialisée. C'est ce phénomène qui a provoqué une "désorganisation momentanée entre le mois de mai et de décembre", comme le résumait Michel-Édouard Leclerc sur notre antenne.