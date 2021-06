Transports : appel à la grève les 3 et 4 juillet chez Ouigo

Avis de grève chez Ouigo. Plusieurs organisations syndicales ont invité lundi 21 juin les salariés de la filiale de la SNCF à faire grève le week-end du 3 et 4 juillet. L'Unsa-Ferroviaire, la CFDT-Cheminots et SUD-Rail fustigent des "conditions de travail dégradées" et des problèmes de "perte de rémunération liée aux éléments variables de solde". Une série de problématiques autour des pauses et de la restauration sont également sur le tapis. "C'est un mécontentement général", assène Nathalie Wetzel, secrétaire fédérale de l'Unsa-Ferroviaire.

Avec cette grève lors du premier week-end de départs estivaux, les manifestants espèrent obtenir davantage de "reconnaissance". Une "gratification exceptionnelle" pour reconnaitre l'engagement des salariés pendant la pandémie est également exigée.