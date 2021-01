"Un jour au bureau par semaine" : l'exécutif relâche la pression sur le télétravail

Dans les faits, ce que demande Elisabeth Borne tient plus de la consigne que de l'injonction. Pas plus qu'il ne pouvait contraindre les entreprises à passer au 100% télétravail l'exécutif ne peut-il décider d'un nombre de jours à passer au bureau, le droit du travail ne s'y prêtant pas. En dernier ressort, ce sont toujours les chefs d'entreprises qui sont juges de la possibilité, pour une fonction ou une autre, d'être exercée à distance. Ce sont eux aussi qui pourront au cas par cas accorder ou non ce jour de travail au bureau par semaine.

Pour autant, il y avait urgence à agir, tant le télétravail contraint... n'est pas vraiment du télétravail. "Nos études montrent que plus de six salariés sur dix en télétravail à 100% depuis novembre souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une journée par semaine", explique la ministre. C'est le cas de Claude qui affirme qu'elle "ne peut pas continuer à vivre comme ça", n'ayant "plus aucune vie". "On prend l'image à l'heure actuelle d'un prisonnier: on a le droit de sortie, mais on vit la même vie que le prisonnier tout seul dans sa pièce", dit-elle, plaidant pour qu'on "laisse le choix" à ceux qui veulent retourner au bureau.

Dans les grandes villes - et leurs petits appartements - même ceux qui disent ne pas en souffrir sont rarement candidats à prolonger l'expérience au même rythme, surtout dans les grandes villes. Selon un sondage Ifop publié début décembre et portant sur les salariés de Paris et sa petite couronne, ils ne sont que 8% à vouloir travailler exclusivement à distance.