"Une catastrophe industrielle" : désertés depuis le pass sanitaire, les cinémas appellent à l'aide

Une chute de fréquentation catastrophique pour les cinémas. Entre le mercredi 14 juillet et le mercredi 21 juillet, date où l'obligation de présenter un pass sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs capables d'accueillir 50 personnes et plus est entrée en vigueur, les cinémas ont observé une baisse brutale de fréquentation de 70%. Alors même que le très attendu film Kaamelott - Premier volet d'Alexandre Astier sortait mercredi 21 juillet. Cette tendance s'est confirmée jeudi 22 juillet avec une chute des fréquentations de 60% dans les salles obscures, et de 45% le vendredi 23 juillet.