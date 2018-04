Unédic : un milliard d'euros versés à tort en 2017

L'Unédic a versé un milliard d'euros qu'elle ne devait pas aux demandeurs d'emploi en 2017, soit 3% du montant total des allocations versées. Notons que plus de la moitié de ce trop-perçu devrait être remboursée avant la fin de l'année. Au vu de la situation, une réunion pilotée par les partenaires sociaux est prévue ce mercredi à l'Unédic, notamment pour simplifier les règles de déclaration. Comment expliquer ces erreurs qui coûtent de plus en plus cher à l'Etat ? Pourquoi augmentent-elles chaque année ?



