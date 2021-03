Vaccin : les professionnels de la dégustation de vin veulent être reconnus comme public prioritaire

Sophie Pallas est loin d'être un cas isolé dans le milieu des professionnels du vin. Selon une étude menée par l'Union des œnologues de France à l'été 2020, sur 2625 professionnels du vin interrogés dans 37 pays dont la France, près de 38% des professionnels du vin ayant perdu le goût ou l'odorat à cause du Covid-19 déclaraient avoir été handicapés pour exercer leur métier. Parmi les professionnels infectés par le Covid-19, soit 2,7% des personnes interrogées, 68% avaient perdu l’odorat et 56% ont souffert de troubles du goût.

Au mois de janvier 2021, Sophie Pallas, œnologue et directrice de l'Union des œnologues de France a attrapé le Covid. Rapidement, elle a perdu le goût et l'odorat. "Je pouvais me mettre une bouteille de vinaigre sous le nez et ne rien sentir", se souvient-elle auprès de LCI. "Pour le vin, c'était terrible, je ne sentais plus que le goût de l'alcool, c'était même devenu désagréable à déguster."

"Nous voulons alerter les pouvoirs publics sur les risques du Covid pour notre profession, à savoir la rupture totale de l'exercice de notre métier", affirme Sophie Pallas. "Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort et que les personnes vulnérables sont prioritaires", poursuit la représentante qui se bat pour que l'anosmie, la perte de l'odorat et l'agueusie, perte de goût, soient reconnues comme "maladies invalidantes" pour la profession.

"Quand on est œnologue, on doit déguster en permanence, pour savoir quand récolter le raisin, pour gérer sa fermentation et ensuite pour contrôler son évolution. Si on n'a plus de goût ni d'odorat, on pilote à l'aveugle", s'inquiète Sophie Pallas. Une crainte que partage Philippe Faure-Brac, président des sommeliers de France, auprès de LCI. "Dans notre métier, on goûte des vins tous les jours pour les acheter ou pour préparer des accords avec les plats. C'est grave si on laisse passer des vins bouchonnés dans un restaurant, par exemple. Ce n'est pas simplement du confort".

Un sujet d'autant plus préoccupant que toutes les personnes atteintes du Covid ne récupèrent pas de la même manière. "J'ai eu le Covid au mois de janvier et je n'ai pas retrouvé 100% de mes capacités olfactives ni gustatives. Je m'en rends compte à chaque fois que je fais des dégustations. J'ai bien récupéré, mais des éléments me manquent, ce n'est pas aussi précis et approfondi qu'avant". Philippe Faure-Brac a eu des échos de sommeliers qui ont gardé des séquelles. "Ils ont des difficultés à percevoir des choses évidentes sur des vins qu’ils connaissent bien et c'est devenu une vraie source d'angoisse pour eux."