Vaccins : la France aura-t-elle assez de super-congélateurs ?

C'est l'un des détails dont se seraient bien passés les autorités de santé publique du monde entier. S'il a été développé avec une rapidité sans précédent, s'il affiche des taux d'efficacité vaccinale impressionnants, il arrive paré d'un défaut majeur : sa distribution exige une chaîne du froid qui n'avait jamais existé à cette échelle-là, et surtout à des températures inférieures à celles de l'Arctique. Pour aller du laboratoire jusqu'à son point de distribution finale, c'est à -70 degrés que le vaccin développé par Pfizer se sent le mieux, un détail dû à sa technologie à ARN modifié, mais aussi au temps qui aurait manqué au laboratoire pour en développer une version plus stable à température moins glaciale. Un casse-tête logistique à prévoir, et des craintes de pertes massives en conséquence, quand les vaccins du commerce, conservés entre 2 et 8 degrés, connaissent des pertes de l'ordre de 20% du seul fait de la rupture de la chaîne du froid.

De quoi transformer ces super-congélateurs en produits de première nécessité pour le corps médical, partout où les autorités de santé ont signé avec Pfizer. Or, le nombre de fabricants de ces appareils est de l'ordre de la demi-douzaine, pas plus. Et accessoirement, tout ce qui est rare est cher : aller taquiner les -80 degrés ne s'envisage pas à moins de 5000 euros pour les plus petits modèles, les plus grands - de la taille d'un réfrigérateur domestique - pouvant dépasser allègrement les 20.000 euros. Des prix que l'urgence sanitaire pourrait bien faire grimper.

La France compte l'un de ces fabricants, Froilabo, dans la région lyonnaise, qui dit avoir accéléré sa production habituelle. "Nous sommes est en train de tripler nos capacités par des investissements et des réorganisations", explique Christophe Roux, directeur général de l'entreprise. Un programme engagé avant l'arrivée de l'épidémie et qui devrait s'achever en février, pour être à mesure de fournir rapidement des centaines de ses congélateurs. Pourtant, Santé Publique France semble avoir jusque-là préféré le fabricant japonais PHCbi. Pour la suite, "chez nous, ça consulte", expliquait il y a quelques jours encore le patron de Froilabo, relevant que "les autres Européens sont beaucoup plus concrets. La prise de décision y est plus rapide". Nul ne sait à ce jour si les nouvelles capacités cumulées de tous ces constructeurs suffiront à faire face à la demande, et pour cause : cette demande mondiale pour 2021, personne ne peut vraiment l'évaluer.