Vélib : comment arrêter le fiasco ?

Sous la pression de la mairie de Paris, Smovengo, qui exploite depuis le 1er janvier les Vélib parisiens, a présenté ce jeudi un plan de sortie de crise. A noter que le prestataire des vélos en libre-service fait face à des problèmes en série depuis plusieurs mois. En effet, l'opérateur ne fait plus recette et sur les 300 000 abonnés l'année dernière, moins de 140 000 se sont réengagés. Par ailleurs, 3 000 vélos sont actuellement bloqués en stations et 600 parmi ces dernières sont ouvertes. Que doit-on savoir ce dispositif d'urgence ? A quels problèmes Smovengo doit-il encore faire face ?