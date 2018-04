Vendre sur les marchés : qui peut le faire et à quelles conditions ?

Une fois ces formalités accomplies seulement, le vendeur peut demander, auprès de la mairie le plus souvent, son autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Il revient alors à ce dernier de déterminer lorsqu’il en a la possibilité, l’emplacement le plus approprié en fonction du produit qu’il vend notamment, le cœur du marché étant plus fréquenté que les pourtours. Bien souvent, la qualité d'un marché se mesure à la liste d'attente pour un emplacement ainsi qu’au prix des places. Si la moyenne du délai d’attente oscille autour de six mois en France, il peut atteindre plusieurs années dans des villes comme Paris ou Lille. Quant au prix, qui varie là aussi en fonction de la ville, de la localisation du marché dans cette dernière, et de l’emplacement visé par le commerçant sur le marché, il est en général compris entre 0,70 et 15 euros le mètre carré. En outre, certains évènements ponctuels, notamment pendant la période estivale ou Noël, peuvent entraîner une variation, plus ou moins conséquente, des tarifs.