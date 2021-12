La crise du Covid n'a pas empêché les géants de l'armement d'enregistrer des ventes records en 2020

Leurs ventes d'armement et de services militaires ont ainsi augmenté de 1,3% sur un an, à l'heure où, dans le même temps, l'économie mondiale a chuté de plus de 3%, souligne l'organisme de recherche basé en Suède , dont les travaux font référence en la matière.

Si la croissance a toutefois été plus faible en 2020 qu'en 2019, où le top 100 des plus grands groupes d'armement avait vu ses ventes bondir de 6,7%, la crise économique liée à l'épidémie mondiale n'a pas ralenti le développement de ce secteur : le chiffre d'affaires de ces 100 entreprises est en hausse continue depuis 2015, avec une progression totale de 17%, selon le Sipri.

Un dynamisme économique dont profitent surtout les groupes américains : les ventes d'armes des 41 entreprises des États-Unis présentes dans le top 100 ont grimpé à 285 milliards de dollars, soit plus de la moitié des ventes d'armes totales de ce top. Cinq géants américains trustent toujours le haut du classement mondial : Lockheed-Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman et General Dynamics.

Le top 10 est complété par le Britannique BAE Systems, le premier groupe européen, qui se hisse à la 6e place (devant Airbus, qui grimpe à la 11e), devant les Chinois Norinco (7e) Avic (8e) et CETC (9e). Un groupe américain, à nouveau, referme ce podium : L3Harris.

Au-delà du classement de tête, 26 sociétés européennes ont accaparé 21% des ventes totales. En comptant séparément les pays européens, la Chine est le deuxième pays dont les entreprises vendent le plus d'armes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,5% depuis 2019, devant le Royaume-Uni, la Russie et la France. "La progression de la Chine comme un producteur majeur d'armement a été tirée par sa volonté de devenir plus auto-dépendante dans sa production et du fait de programmes ambitieux de modernisation" de ses armées, souligne le Sipri.

De manière générale, toutes les principales nations ont vu leurs grandes entreprises prospérer en 2020, à l'exception des entreprises russes (-6,5% de ventes) et françaises (-7,7%). Mais la France tente de rattraper son retard, notamment avec la vente signée vendredi de 80 chasseurs Rafale aux Émirats arabes unis pour 16 milliards d'euros.