Vers un durcissement des sanctions à l'encontre des chômeurs ?

Pour améliorer le suivi (et le contrôle), chaque demandeur d'emploi devrait également remplir un "rapport d'activité mensuel", listant l'ensemble des démarches qu'il a effectuées pour retourner sur le marché du travail. Des devoirs à la maison qui ne sont pas sans rappeler le contrôle "journalier", "hebdomadaire" ou "mensuel" des demandeurs d'emploi, suggéré par le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, en octobre dernier. Le syndicat patronal se dit d'ailleurs ravi des propositions : "Ce qu'il faut comprendre c'est que l'Assurance-chômage c'est du conseil, c'est de l'accompagnement mais c'est aussi du contrôle", explique ainsi le vice-président du MEDEF Thibault Lanxade au micro de LCI. "Ce n'est pas du harcèlement, c'est tout simplement le fait que cette Assurance corresponde bel et bien à une recherche d'emploi, et l'on contrôle, on monitore on va dire cet recherche d'emploi, donc il n'y a rien de plus normal", poursuit-il. "C'est une mesure d'équité que les Français demandent et puis, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, je pense notamment à l'Angleterre mais aussi à la Suisse, on voit que les contrôles sont plus réguliers."